Selgus, kuidas Harry sai teada vanaisa surmast: magava printsi äratamiseks oli vaja isegi politseid

Nimelt lahkus Philip 9. aprilli hommikul, kuid Los Angeleses, kus Harry perekonnaga elab, oli sel hetkel öö. Väljaandega TMZ vestelnud politseiametnikud kirjeldasid, kuidas USA saatkonna ametnikud helistasid Harryle korduvalt, et talle kurba uudist teatada.

Aga printsi telefon oli kas hääletu või magasid nad Meghaniga nii sügavalt, et keegi ei vastanud. Saatkond pidi kontakteeruma kell kolm öösel Santa Barbara politseijaoskonnaga, et nad saadaksid välja patrulli, kes magava printsi üles ärataks.

Harry häärberisse kohale sõitnud politseinikud teatasid printsile, et ta peab koheselt saatkonda helistama. Nii saigi prints teada, et tema armastatud vanaisa on surnud. Vaid loetud tundide pärast lendas Harry juba Londonisse.