Sandra Ashilevi paljastas, mis tema jaoks suhtes kõige tähtsam on: tean, et see võib tihti olla väga ebamugav

"Kindlasti ausust. Tean, et aus olla võib tihti olla väga ebamugav, aga see on minu jaoks tõesti ainuke asi, mis on must have ühes suhtes," selgitab ta.

"Rutiini rikkumine ja teineteise üllatamine on suhtes väga oluline. Mulle tundub, et lihtne on sattuda rutiinse pereelu auku aastateks, aastakümneteks. Minu jaoks see ei toimi. Mitte et rutiin mingil määral halb oleks – kindlasti mitte. Halb on enda sinna unustamine, sest see on nii pagana mugav. Sellest tuleks ennast vahel lahti raputada. Ilmselt on oluline oma suhte nimel vaeva näha ja võtta aeg kahekesi olla. Käia reisil, veeta nädalalõpp spaas või lihtsalt rentida mõni äge majake kuskil keset metsa ning põgeneda hetkeks kogu muust mürast ja rutiinist. Teha pisikesi žeste, mis võiksid su elukaaslast üllatada, ning mitte unustada suure sagina ja stressi sees teineteist kallistada."