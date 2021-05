Ed Sheeran: mu tütar ei ole mu suurim fänn

Laulja ja laulukirjutaja Ed Sheeran ning tema abikaasa Cherry said lapsevanemateks möödunud aasta septembris. Sheeran ütles, et tütar Lyra pole tema suurim fänn, aga mõni laul läheb talle ikka peale, vahendas BBC.

"Talle meeldib "Shape of You", marimba hääl on hea, aga talle ei meeldi midagi väga valjut ega trampivat," ütles Sheeran.

Paar ütles, et nad olid pärast lapse sündi seitsmendas taevas. Tüdrukul on omapärane nimi Lyra Antarctica Seaborn Sheeran.

Radio 1'le öeldud intervjuus kinnitas laulja, et tal on väga vedanud, et saab teha seda, mida armastab, tööna ning et tal on rohkem raha kui tal kunagi peaks vaja minema.