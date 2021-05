Leinas Sissi tunnistab: olen enda puhul tähele hakanud panema hästi palju negatiivseid mõttemustreid

"Viimaste nädalate, isegi kuude jooksul olen enda puhul tähele hakanud panema hästi palju negatiivseid mõttemustreid ja ka käitumismustreid. Ma arvan, et see, et nad mulle endale nähtavale tulevad, tähendab, et ma saan neid lõpuks muuta," kirjutab lauljatar.

"Avastasin näiteks, et ma ei julge enam ammu panna Instagrami üles tavalist selfiet. Ma kuidagi alati hakkan mõtlema, et see pilt ju ei ütle midagi, see pole ju nii eriline ja sinna juurde lisan klassikalise «mida teised sellest arvavad" lause ka. Selline korralik iseenda suhtes toxic (mürgine - toim.) kompott," jätkab Sissi.

"Postituse ülespanemine on ju tegelikult lihtne asi, aga kui juba nii lihtne asi mulle naha alla poeb siis see tähendab, et probleem on kusagil sügavamal," usub ta.

"Ma tean, et suurem töö toimub 24/7 minu sees. Aga pean ka väljaspool oma pead edasisamme tegema. Ehk siis postitan selfie! Mõtlesin, et jagan, sest äkki on veel inimesi, kes seda loevad ja end ära tunnevad. Kui tunned end ära siis õnn kaasa sulle enda teekonnal iseendani!"