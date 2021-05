Mati Eliste lesk hetkest, kui ta sai teada, et mees on surnud: kui telefon varahommikul helises, ehmatasin väga...

"See oli mulle nädalapäevad ette teada, et suure tõenäosusega lõpeb halvasti. Me ju iga päev helistasime, olime arstidega kontaktis. Nad olid juba öelnud, et me ei saa enam midagi teha. Kõigepealt ütlesid üles neerud. Küsisin, kas neerusid siirdada ei saa, aga vastuseks öeldi, et kopsud on ka kohe üles ütlemas."