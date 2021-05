KLÕPS | Mis juhtus? Elina Nechayeva näitab muutunud välimust

Märtsis Eesti Laulu eel, jagas Elina Nechayeva karmi kriitikat kõikide võistluslugude kohta. "Mulle meeldib, kui lugu on huvitav ja kui tal on areng. See on kõige olulisem. Selle aasta Eesti Laulu lugude puhul tundsin puudust just arengust. Tähtis on, et oleks selline vau-efekt, kus tulevad helid juurde või kus vokaal lööb pahviks. See on minu jaoks väga oluline," rääkis Nechayeva R2 saates "Hommik", lisades, et peab oluliseks ka head intonatsiooni.