"Tarzani" näitleja suri 58-aastaselt lennukiõnnetuses

Päästemeeskond saadeti koheselt sündmuskohale, kuid terve öö kestnud operatsiooni järel selgus, et kõik reisijad on surnud. Kaotusest anti teada ka pereliikmetele.

Joe Lara on tuntud oma teletöö poolest, kui ta mängis aastatel 1996–2000 Tarzanit. Ta tegi kaasa kokku 22 episoodis. Ta sai selle rolli aastaid varem välja tulnud telefilmi "Tarzan in Manhattan" tõttu.

Lara on teinud kaasa ka teistes seiklus- ja fantaasiafilmides nagu "Steel Frontier," "Sunset Heat," "Gunsmoke: The Last Apache," "American Cyborg: Steel Warrior" "The Magnificent Seven," "Baywatch" ja "Tropical Heat".