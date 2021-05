Teleajakirjanik Heelia Sillamaa sai uue kodu ja remonditööd juba käivad

"Kas teile tundub ka vahel, et kogu aeg on kellelgi sünnipäev, keegi jääb rasedaks, keegi abiellub, keegi jätab oma mehe maha ja kellelgi on nimepäev? Nii ei jäägi enda eluks üldse aega, muudkui õnnitle kõiki päevad läbi. Me siis mõtlesime, et anname oma uuest kodust minu sünnipäeval teada. Siis saavad kõik õnnitluste pealt kokku hoida! Piisab ühest "Palju õnnest" küll," teatas Heelia Instagramis.

"Tavaliselt jagan ma oma sünnipäevadel ikka traditsiooniliselt ilusat pilti. Keeran lokid pähe ja panen meigi peale. See aasta otsustasin hoopis vastupidise kasuks. Jagan teiega hetki meie argipäevadest. Pildid, mille oleme teinud enda lõbuks või vanematele saatmiseks. Sest tõtt-öelda on sel aastal need lokid ja muu glamuurne kaugele tahaplaanile jäänud."

"Ma olen hetkel täpselt seal, kus ma tahan olla - keset mähkmemägesid ja ehitustolmu. Nägu kaunistamas tumedad silmaalused ja rõõmsad naerukurrud. Südant hoidmas Peep ja Paul. Varsti näitame teile päris oma kodu täies hiilguses ja räägime kõigest lähemalt. Hetkel naudime aga sünnipäeva."

"Viimased kaks nädalat on olnud meie perele väga rasked, sest jäime ilma esimesest päris oma kodust, mida me oleme kaks kuud oma kätega ehitanud," kirjutas Heelia Sillamaa 22. märtsil Instagrami.

"Kuigi haavad on veel värsked ja jõuetuse tunne suurem kui kunagi varem, on meil võimatu pikalt kurvastada. Meil kasvab kodus üks suur rõõmupall, kes tuletab mulle iga oma naeratusega meelde, et nii kaua, kuni need kaks härrat on minu kõrval, on mul kõik kõige paremas korras."