Kui palju maksab Eesti Eurovisionil osalemise eest? ERR: Eesti on võrreldes paljude teiste riikidega eelistatud seisus

Eurovision 2021 13.05.2021 Foto: Andres Putting

Pole kahtlustki – Eurovisionist on saanud eestlaste üks meelissündmuseid. Jällegi naelutatakse telerite ette tõeline läbilõige ühiskonnast. Kuid eks nii nagu iga asja puhul, leidub ka Eurovisionil mitmeid tulihingelisi kriitikuid. Palju on neid, kes küsivad imestusega: "Miks meile sellist komejanti vaja?" Eriti mahategevad ollakse veel siis, kui kojutoodud tulemus pikemat arutlemist ei kannata. Sellegipoolest on nende aastate jooksul väga vähe räägitud sellest, kui palju meile kogu osalemine koos palju kõneainet pakutud lavasõuga tegelikkuses maksma läheb.