Mihkel Raud läheb "Duubliga" pausile ning alustab tööd raadios

Kroonika uuris TV3 avalike suhete juhilt Annely Adermannilt, miks Mihkel Raud lahkub. "Põhjus on väga lihtne – "Duubel" lōpetas hooaja ning Mihkel Raud ja Liis Lusmägi koos sellega. "Duubel" on suvel puhkusel. Suvel on pärast "Seitsmeseid uudiseid" eetris "Suvised Seitsmesed", millel on suvehooajal uued juhid, sh Kethi Uibomägi ning veel mitmed täiesti uued ja põnevad inimesed," selgitas Adermann.