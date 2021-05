KUULA | Luisa Rõivas andis räppariga välja ühise singli

Luisa on sel aastal laulmisele korraliku hoo sisse lükanud. Kui alles Märtsis kuulsime, tema uut laulu “Kui iga päev oleks pühapäev" mis oli ka populaarse teleshow “Suur pühapäev” tunnusmuusikaks, siis juba tänasest on kõigile kättesaadav uus suvine laul koos riimimeistri Sämiga “Õnn on, et leidsin".