REPORTAAŽ | Isolatsioonis režissöör, kurikuulus telefonihelin ja staaride mänguoskus ehk pilk täna esilinastuva spordidraama "Kalev" telgitagustesse

Priit Võigemasti kelmikas pilk libiseb üle ekstaasis röökiva rahvamassi, seejärel rändab see koos ennastunustava muige ja noogutusega tantsutüdrukute suunas. Võigemasti kõrval vaatab kõrvulukustavast kisast hoolimata keskendunud pilgul kaugusse Mait Malmsten ja libistab korra käega läbi puhvis vuntside. On pühapäevane päev, käimas on Eesti lähiajaloo ilmselt ühe menukaima spordidraama "Kalev" võtted, mille juures õnnestus Kroonikal viibida ja mille tegemisest esimesena detaile avaldada.