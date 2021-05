Erik Orgu sai tõsiselt vigastada: ma ei süüdista kedagi ega midagi peale enda

"Kurbusega teatan, et olen jälle ennast tõsiselt vigastanud tänu oma hoolimatusele, reeglite ja hoiatuste eiramisele - 100% minu süü," kirjutab toitumisnõustaja alustuseks. "Ma ei süüdista kedagi ega midagi peale enda. Kuigi õnnetuse hetkel oli esimene reaktsioon, et tahaks kedagi süüdistada, sest füüsiline ja emotsionaalne valu oli liiga suur ning ma tahtsin sellest ruttu vabaneda, kuid andsin endale aru, et kui ma süü mujale suunan, siis ma ei õpigi sellest - jälle!" lisab Orgu.

"Veespordialaga tegeledes kukkusin liival oma lollusest," tõdes Erik Orgu Elu24 -le. Ta lisab oma postituses, et inimese loomuses on alati kedagi või midagi teist süüdistada.

"See on kaitsemehhanism, mis hakkab automaatselt tööle, sest kui me kõige halva eest vastutuse võtame, siis tekitab see meeletu stressi ning langeme depressiooni!" tõdeb ta.