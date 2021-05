FOTO | Kuhu on kadunud Rebel Wilson? Näitlejatar on tänu kaalulangusele muutunud tundmatuseni

Austraalia näitlejatar väisas nädalavahetusel Floridas toimunud polomängu, kus ta kandis liibuvad musta kostüümi. 41-aastane staar kaotas möödunud aastal üle 30 kilogrammi, kuid värskete fotode põhjal võib oletada, et nüüdseks on kaalulangus juba suurem.

Hiljutises intervjuus tunnistas Rebel, et ta kahetseb seda, et ta end juba varem käsile ei võtnud. "Nüüd, kus ma tean, et ma suudan seda, siis ma vahepeal olen kurb, et ma selle peale enne ei mõelnud," selgitas näitlejatar.