ARMAS KLÕPS | Ettevõtjatest abielupaar Mart Haber ja Taivo Piller tähistasid kolmandat pulma-aastapäeva

ERRi sõnul on Mart ja Taivo on koos elanud üle 20 aasta (nüüdseks 29 aastat). 1998. aastal asutas paar ühise sisustusaksessuaaride ettevõte ShiShi, mille tänane aastakäive on umbes 9,5 miljonit eurot ja mis ekspordib oma toodangut (näiteks kunstlilli ja jõuluehteid) enam kui 60 erinevasse riiki üle maailma.