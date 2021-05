Kuum modell ja kuulus räppar: kas Kim Kardashian ja Kanye West on tõesti leidnud omale juba uued kaaslased?

Tõsielustaar Kim on Hollywoodi vallaliste turul olnud kuum kaup juba mitu kuud. Küll on teda nähtud koos miljardäride kui ka kuulsate muusikutega. Samuti sahistati, et isegi kroonitud pead on teinud naisele lähenemiskatseid.

Kuid nüüd on tulnud avalikuks fakt, et Kim väisas möödunud nädalavahetusel pidu koos maailmakuulsa räppari Drake'iga. Nende sõprust või võimalikku suhet varjutab aga fakt, et Drake on Kanye suur vihavaenlane. Ka Kimi ja Kanye abielu ajal sahistati juba, et Drake on oma lugudes vihjanud sellele, et tema ja tõsielustaari vahel on varem midagi juhtunud.

Kuid ka Kanye pole lihtsalt käed rüpes istunud, vaid tema uueks silmarõõmuks on väidetavalt supermodell Irina Shayk. Räppar teab venelannat juba üle 10 aasta ning Shayk on teinud kaasa ka mehe muusikavideos "Power". Siiski tõdevad allikad, et tegemist pole suure armastusega veel, vaid Kanye ja Irina on teineteisest huvitatud.