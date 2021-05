Suri hiti "Raindrops Keep Fallin´ on My Head" laulja B. J. Thomas

Ta oli tuntud oma hittide nagu "Hooked on a Feeling", Hank Williamsi kaveri "I'm So Lonesome I Could Cry" ja "Raindrops Keep Fallin` on My Head" järgi. Viimane lugu neist sai Academy Awardil parima originaalloo auhinna 1969. aastate vesternis "Butch Cassidy and the Sundance Kid".