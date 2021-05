The Swingersi sünnipäevatuur Foto: Fotod: Martin Heinla,

"Suviste Seitsmeste" stuudios tegi täna muusikat Eesti kõige hoogsama energiaga bänd The Swingers, kelle esituses kõlasid lood "See on hea" ja "See vana number". Bändi suvistest tegemistest rääkisid lähemalt lauljatar Birgit Sarrap ja Mikk Saar.