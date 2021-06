Pugatšova lähikondlane: Kirkorov tahtis pärast lahkuminekut enesetappu teha

Pugatšova endine majahoidja Ljudmila Dorodnova ütleb, et lauljatar pööras oma tähelepanu väga kiiresti Kirkorovilt Galkinile. Naise sõnul lahutaski primadonna just uue armastuse Maximi tõttu.

Ka kitarrist Aleksander Levšin kinnitab, et Galkinil õnnestus Alla endale hetkega võita. Sel ajal, kui laulja uut suhet lõi, kannatas Kirkorov ja mõtles kõige halvemaid mõtteid. "Ta kirjutas kirju, tõmbas juukseid peast välja, lubas teha enesetapu, sõita kaugele ära," kirjeldab mees. Tema sõnul polnud Alla ükskõikne, vaid ta pani inimestele südamele, et Filippi tuleb jälgida, et ta endale halba ei teeks.

"Ta oli mures, sest Filipp oli lõppude lõpuks nagu suur laps. Ta on väga spontaanne,” ütles Levšin NTV saates “Uued Vene sensatsioonid”.

Pugatšova endine majahoidja on kindel, et Kirkorov armastab endiselt oma eksnaist. "Filipp unistab, et ta on nagunii Alla juures. Ma ütlesin: "Filipp, liigu edasi!" Kuid ta arvas, et äkki läheb Alla Maximist lahku ja ta on jälle temaga, ”rääkis Dorodnova.

Majahoidja sõnul on tal hea meel, et Alla abielu Galkiniga osutus hoopis tugevaks.

“Nüüd on Alla muutunud teistsuguseks, ta on muutunud tõsiseks, tal on lapsed. Vahest vaatan telefonist tema lapsi. Lõpuks on tal elu, mida ta juba ammu vääris,” ütles Dorodnova lõpetuseks.