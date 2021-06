FOTOD | Kõrgmoe brändi La Famiglia Couture uue showroomi avamisele kogunes tuntud seltskond

La Famiglia Couture disainide inspiratsioon on vana Euroopa arhitektuur, mida on näha haute couture kleitides ja isegi smart casual kollektsioonis. Ka Riina Laanetu kujundatud esindussalong ise on rahvusvahelise ja julge sisekujundusega. "Siin on väljas üle 400 toote ning kohapeal tegutsevad rätsepad, kes panevad rõivad ideaalselt sobima ning täidavad eritellimusi,“ ütles Riina Laanetu.