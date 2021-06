"Naabrist parema" oma maja võitja selgub homme tänu televaatajatele!

TV3 värvika ehitussarja „Naabrist parem“ finaal toimub juba homme, mil suures otsesaates selgub võitja, kelle valivad vaatajad telefonihääletusel.

Kõik sarjas osalevad neli paari on vaid mõne kuuga ära teinud ülisuure töö ning ehitanud kahest merekonteinerist imelise kodu. Valminud on erakordselt ägedad väikemajad, mille ehitamisel on pinge olnud eriliselt suur. Naabrid on andnud endast kõik, kuid kuldsete võidurosettide arv on igal seinal erinev. Kõigil on aga veel võimalus võita, sest finaalsaates on televaatajate otsustada, kes oma higi, vere ja pisaratega ehitatud maja päriselt endale saab.

Neli osalejapaari selgitavad, miks võiks just nemad saate võita:

Värsked hingesugulased Anna-Liisa ja Kert:

Meie peaksime saate võitma, kuna oleme teinud midagi erilist ja esmakordset ning võtsime ette ja ka suutsime lõpetada üsna mahuka projekti. Meil on idee ja teostus, mida pole varem tehtud. Lisaks puudusid meil kogemused ning oleme kõike õppinud saate käigus. Meie tunnuslauseks võiks olla: kontorilaua tagant ehitusplatsile!

Väsimatud igiliikurid Merill ja Asko:

Absoluutselt kõik naabrid on võitu väärt, aga meile tähendaks see meie oma päris esimest kodu. Ja see oleks millegi väga suure algus. Oleme ammu juba unistanud Movement keskusest, kus korraldada laagreid täiskasvanutele ja lastele. Koht, kus on lopsakas loodus, loomad ja ehedad emotsioonid. Tahame seda kohta ehitama hakata esimesel võimalusel. Kui on olemas oma kodu ja mis eriti hea - liigutatav kodu - siis on lihtsam oma unistuste poole pürgida.

Hullud ehitajad Diana ja Hannes: