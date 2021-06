Meghani sünnitus on lähenemas: kas tõesti pannakse pisitütrele nimi, mis tekitab kuninglikus perekonnas suure sõja?

Kui tavaliselt hoiavad kroonitud pead sündimata lapse sugu salajas, siis Meghan ja Harry paljastasid märtsis Oprah'le antud intervjuus, et tulemas on tütar. Seetõttu on ka kihlveokontoritel lihtsam, sest seekord ei pea panustajatele pakkuma mõlemast soost nimesid.

Kuna Sussexid panid esimesele lapsele juba kuningliku perekonna jaoks ebatraditsioonilise nime, siis võiks arvata, et ka seekord proovivad nad midagi uut välja nuputada. Kuid The Suni andmetel on Suurbritannia kihlveokontorites selge soosik hoopis Harry varalahkunud ema Diana nimi.

Kuigi Harry ja Meghani poolt vaadates oleks tegemist armsa austusavaldusega printsessi vastu, siis arvatavasti ülejäänud printsi sugulased nii ei arva. Diana nimi on arvatavasti soosik ka seetõttu, et Harry on viimastel kuudel avalikult rääkinud oma isapoolse suguvõsa probleemidest.

Samas on kihlveokontorites saanud populaarseks ka nimi Philippa, mis oleks kena austusavaldus hoopis Harry lahkunud vanaisa Philipi suunas. Kuid Philipi nime on kasutanud juba ka Harry nõbud Zara Tindall ja printsess Eugenie oma vastsündinud poegade nimedes, mis võib tähedada, et Harry ja Meghan soovivad leida midagi originaalsemat.