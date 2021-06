FOTOD | Ehtekunstnik Tanel Veenre värsket loomingut kogunesid kaema tõelised moe-ja kunstiarmastajad

Näituse jõukeskmeks on puidust oreliviledel eksponeeritud mustad südamed. Organ kui süda ja organ kui orel. Erinevatest tumedatest väärismaterjalidest voolitud südamed kõnelevad pigem läbi arhetüüpide kui kehalisuse; süda kui selle lõputust kujutamisest läbi-imbunud kujund, mis materjalis mõtleva kunstniku käe all on hakanud kasvama jõudes orgaaniliste rafineeritud vormideni. Süda kui õis. Süda kui vili. Süda kui taim.

Teine näitusel väljas olev graveeritud kivist ehteseeria on Tanel Veenre loomingus tavatult minimalistlik sidudes disaini täiuseni lihvitud esteetika kunstniku kontseptuaalsete ambitsioonidega. Rinnanibu kujulised ehted osutavad keha eksponeerimise vabaduse küsimustele, viidates piirangutele ning topeltstandarditele, mis inimkeha alastusega kaasas käivad. Need prossid ka kõrvaehted on kommentaar sotsiaalmeedias levinud #freethenipple liikumisele, mis soovib vabastada kehad soolisest erisusest. "Papilla" esmaesitlus toimus Müncheni ehtenädala raames näitusel "Nuda Vita" (kuraator Ilaria Ruggiero).

Näitusel on ka mõned tööd, kus need kaks seeriat kohtuvad. Sürreaalne jutustav kujundikeel on sünteesinud südameid nii tuleleekide, rinnanibude kui iharate keeltega. Usk ja eros, kaks võimsat teenäitajat. Kunstnik, kes oma loominguga uurib olemist jõuab tegeleda oma elus 1-2 suure teemaga kasvades pigem nende ees. See näitus on jõuline vahepeatus võttes kokku senikogetu mõlemas teemas.

Kui Tanel Veenre viimane kolme aasta eest esitletud seeria oli barokselt ülevoolav ja iharates värvitoonides, siis Temnikova & Kasela galeriis nähtav on pigem mõtlik ja tumemeelne. Tõsidust rõhutamas orelivilede kume puidune kõla.

Näituse avamist 28. mail oli õnnistatud selge taevaga ning kolme tunni jooksul käis Taneli uut loomingut uudistamas suur hulk kunstisõpru.

Näitus on avatud 27. maist-7. juunini.