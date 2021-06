Koit Toome küsimus pani Getter Jaani kohmetusse olukorda: ta on tüdruk!

Getter oli parasjagu selgitamas, kuidas möödunud aasta oli ühe ema jaoks tegelikult päris tore, sest sai oma lapsega muretult aega veeta ning kõik tähtsad verstapostid läbiti ikka üheskoos. Vastates Alari Kivisaare küsimusele hüüatas Getter, et Emily on juba kahe aastane. Seepeale tärkas ka Koidus huvi ning küsis: “Kas pruuti ka juba on?”.

“Ta on tüdruk!” naeris Getter, mispeale Alari Kivisaar arvas, et tegemist on väga kaasaegse küsimusega – miks ka mitte! “Tänapäeval ei ole mingit küsimust!” naeris ka Koit kaasa.