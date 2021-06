Ainuüksi Märten Krossi (50) kõigi tegemiste üleslugemiseks võiks kuluda mitu lehekülge – ta on mänginud kitarri ansamblis Just Knud Qvigstad ja lapsepõlvesõbra Mihkel Rauaga bändis Mr. Lawrence, mille ridadest Mihkel ta lõpuks välja heitis. Seejärel värvikate ärimeeste Marek Strandbergi ja Agu Kivimägiga pubi Hell Hunt asutanud Märten sai hoo sisse ka kinnisvaraarendajana ja aitas muu hulgas taastada vend Eerik-Niiles Krossile kuuluvat Kõue mõisa. Siiani arvatakse, et Märten ja Eerik-Niiles mõõdavad teineteist jäise pilguga distantsilt, sest paarikümne aasta eest sööstsid vennad erimeelsusi lahendama lausa kohtusse. Märteni elus on olnud pöördelisi aegu – nagu ka lahutus näitlejatar Kärt Krossist.