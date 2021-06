Kollaaž

Kroonika peod on läbi aegade olnud kui kirkad suvepäevad, mida naudib seltskond, kes on kõige-kõige-kõige. Kus seksikust on doseeritud täpselt ja kihisev jook ei ole liiga kange. Glamuuri nõiduslik tõmme on kandnud staare pikal tähelennul – paljud säravad tänagi, ent mõni on ka tuhmunud. Siin on valik kaadreid tulvil elu neist, keda mäletame.