Brigitte Susanne Hunt hetkel uude suhtesse ei torma: ma pole kohanud meest, kes kaaluks üle vallalisuse head küljed

"Aga üldiselt otsustatakse laiali minna, kui eraldi tundub vahvam. Hetkel ma ei sooviks suhet, sest pole kohanud meest, kes kaaluks üle vallalisuse head küljed. Mu kõige lõbusamad, õnnelikumad ja töisemad ajad on olnud siis, kui ma ei ole kellegagi avalikult seotud. Aga võin vabalt paari kuu pärast ka oma sõnu süüa, see on mul kombeks," vastab Brigitte küsimusele, kas ta on oma suhteid ja nende lõppemist tagantjärgi analüüsinud.