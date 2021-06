Kas üks neist variantidest? Prints Harry ja Meghan Markle on andnud vihjeid peagi sündiva tütre nime kohta

Pärast seda, kui üks 7-aastane tüdruk Megan Dudley vestles Sussexi hertsoginnaga, avastas ta, et tema sõbrad kutsuvad teda Megiks, pakkudes ka oma nimevarianti Meghan Markle'ile. "Ma uurisin, kas ta oleks valmis oma last kutsuma Amyks, kui ilmale tuleb tüdruk ja ta ütles, et see on äärmiselt ilus nimi. Talle meeldis see, kuid lisas, et ta peab selle üle kindlasti mõtlema," andis 7-aastane Dudley ülevaate vestlusest Meghaniga ajakirjanikele.