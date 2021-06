Kas täna mängib „Vanas klaveris“ Kalmerit Kalle Sepp või Sepo Seeman? Meeldejäävaid hetki etendusest

Vastus on, et igal etendusel mängivad Kalmer Tennosaart nii Kalle Sepp kui ka Sepo Seeman. Kalle Sepp mängib noort Kalmerit ja Sepo Seeman vana Kalmerit. Samas see lugu ei kulge lineaarselt, et mingist hetkest lavastuses saab Kalmer nii vanaks, et Kalle Sepp astub kõrvale ja Kalmerit hakkab mängima Sepo Seeman. Nad on korduvalt ka koos laval ja esitavad koos ka mitu duetti.

Kalle Sepp ütleb, et Kalmeri rolli jagamine on tõesti segadust tekitanud nende seas, kes veel etendust näinud ei ole: „Minult tihtipeale küsitakse, millal sina Kalmerit mängid, et ma tuleks siis. Mul tuleb siis öelda, et mõlemad oleme igal õhtul laval.“

Kalle Sepp annab noore ja vana Kalmeri koos laval olekule täpse selgituse: „Kui tulevad vana Kalmeri mälupildid, kus ta oma noorust meenutab, siis oleme koos laval. Mina kui noor Kalmer ei näe tegelikult vana Kalmerit, noor Kalmer on vana Kalmeri mõtetes laval. Me esitame ka mitu lugu koos – Valgre „Laul sinilinnust“ ja „Sinu oma“, mis on Soome loo järgi eestikeelseks tehtud ilus laul. Mina alustan ja Sepo tuleb mingil hetkel juurde. Siis veel „Iluduskuninganna“, kus refräänis kordub „oh Euroopa kauneim daam“.

Siin videos laulavad Kalle Sepp ja Sepo Seeman koos trupiga muusikali nimilugu, Gennadi Podelski „Vana klaver ehk suusabaasis on tantsupidu“.



Muusikal näitab Kalmer Tennosaare elu aastakümnete jooksul alates algusaastatest televisioonis 1950. aastate teisel poolel, kuueaastase telepausi ajal 1962–68, kui ta saavutas edu ja tuntuse lauljana, tippaega teles „Entel-tenteli“ saatejuhina ja lõpetades Kalmeri koondamisega Eesti Televisioonist. Etenduses põimuvad noor ja vana Kalmer nii osavalt kokku üheks isikuks, et ei saa öelda ka seda, mis aastast alates astub Kalmeri kehasse Sepo Seeman.

„Vana klaver ehk suusabaasis on tantsupidu“ 28. juulist 8. augustini. Piletid on müügil SIIN.