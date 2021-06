„Vana klaveri“ trupp kolib Kiidjärvele 25. juulil

Kas muusikali tekst ja laulud on nii hästi meeles, et kolmest pikast proovipäevast piisab kogu muusikali uuesti loomiseks?

Kalle Sepp ütleb, et laulud on tal üldiselt meeles, kuid kõik sõnad ei taha kohe meelde tulla. Muust sisust on palju ununenud. Praegusel ajal enne ühiseid proove õpib igaüks rolli uuesti etenduse video abil. „Kuna etenduse taastamiseks pole palju aega, võib algul keeruline olla, aga ma arvan, et lihasmälu hakkab tööle ja tuleb järjest meelde, mis kord on juba ära õpitud. Video abiga saab jälle meelde tuletada ka need kohad, kus tuleb peale tulla ja ära minna – seal on parasjagu jooksmist ja kostüümivahetusi. Need asjad on vaja kõik täpselt meelde tuletada, enne kui Kiidjärvele minna.“