Meghanile antud hüüdnimi paljastab, mida prints Charles temast tegelikult arvab

Nimelt kutsub Charles oma miniat Tungsteniks (volfram – toim), sest printsi arvates on Meghan tugev ja teda ei saa muuta. Teise kuningliku eksperdi Christine-Marie Liwag Dixoni sõnul meeldis ameeriklanna Charlesile koheselt ning sel ajal, kui Sussexid veel Suurbritannias elasid, said nad väga lähedaseks. Charles viis Meghani pulmapäeval ka altari ette.

"Tundub, et vaatamata kõigele on prints Charlesil palju respekti Meghani muutumatu iseloomu suhtes. Volfram on kõige tugevam looduslikult esinev metall. Minu meelest on see hea kompliment, arvestades, mis juhtunud on," lisas Dixon.