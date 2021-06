Suri tuntud ravitseja ja nõelraviarst Olaf Leif

Presidendipaari Ingrid (85) ja Arnold Rüütli (93) lapselapsed Helena Mandala Kopamees (30) ja Mia Maria Leif (28) pöördusid jaanuaris sotsiaalmeedias avalikkuse poole, et aidata oma isa, tuntud ravitsejat Olaf Leifi, kelle tervis oli halvenenud. Kahjuks ei pidanud ravitseja ja hinnatud nõelravi arst, paljusid patsiente oma oskustega aidanud Olaf Leifi tervis enam vastu – perekond kinnitab, et Olaf Leif lahkus meie seast laupäeval, 29. mail. Teda on sotsiaalmeedias meenutanud laulja ja muusik Tõnis Mägi, kunstnik Kristina Viin, orientalist Sirje Penjam jpt.

