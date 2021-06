Mis juhtus? Katrin Kuldma pahandab moeasjatundjatega: kurb, et stilistid sellist vaimustust üles näitavad

"Moetööstusest räägitakse kui ühest suurimast ökosüsteemi saastajast ja just suured odavbrändid on selle probleemi taga. Lubadused end muuta ulatuvad aastakümnete taha," räägib Katrin. Tema sõnul on kvaliteeti tootvad disainerbrändid ning tõeline tippdisain viinud oma tootmise keskkonnasäästlikkuse ja ühiskondliku vastutustundlikkuse kõrgeima tasemeni. "Brunello Cuccinelli on aastakümneid tuntud oma humanistliku lähenemise poolest. Albini, Zegna, Loro Piana ja paljude teiste Itaalia kvaliteetkangaste vabrikud upuvad rohelusse, panustavad keskkonnaprogrammidesse, mitmed on ise rohelise energia tootjad. H&M-i on süüdistatud lapstööjõu kasutamises, ületootmisest tulenevas massilises toodangu jääkide hävitamises. On arusaadav, et tarbija soovib kõike minimaalse hinnaga, moemeedia peaks aga uurima brändide lubaduste tausta ja sisu. Seepärast on, jah, kurb, et muidu toredad stilistid ja moetoimetajad sellist vaimustust üles näitavad."