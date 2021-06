KLÕPS | Räppar Aropi lapseootel pruut ei arvanud, et kõhupilte teeb: nüüd poseerin iga kuuse all

"Ega mulle pole ikka kohale jõudnud see asi," imestas Jaanika rase pruut. "Mõtlesin küll et ma ei tee mingeid kõhupilte ja siis nüüd siin iga kuuse all poseerin," ütles ta naljatades.

View this post on Instagram

Uku Arop ja Jaanika andsid lapseootusest teada sotsiaalmeedia vahendusel. "Mina ja mu elu armastus ootame last," teatas räppar Uku Arop Instagramis. "Me pole varem olnud õnnelikumad kui praegu," kirjutas ta enda ja Jaanika Vinki kohta. "Minu elu unistus saada isaks ja päris Papaks on täitumas ning milline naine on sinust saanud, mu beebi mama, mu arm!"