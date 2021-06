KROONIKA MÄRKAMISED | Evelyn Sepp käis roosiaias praktikal, Liis Lusmägi kaalub kliimapagulust Hispaanias

"See hõlmas vana ja väärika roosiaia täielikku hooldamist – istutasime, väetasime ja kõplasime roose ning teisi istikuid, samuti lõikasime õunapuid," räägib Sepp. "Tegime kõiki töid, mis kevadel aias tehakse. Kadrioru perenaise endaga selle aja jooksul silmast silma ei kohtunud, vaid nägin teda kaugelt."

Toitumisnõustaja Erik Orgu sai veesportides tõsise vigastuse ja manitses oma Instagrami postituses jälgijaid hoolsusele. "Paneme selle nimeks megapõrutus. Ning see juhtus tänu iseenda hoolimatusele, reeglite ja hoiatuste eiramisele - 100% minu süü," kirjutas Orgu. "Elu kordab õppetunde seni, kuni sa õppust võtad. Mina võtsin õppust ja enam ei riski! Ära mängi oma vaimse ja füüsilise tervisega, sest need on su kalleim vara!"