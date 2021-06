Sakus toimuval suvefestivalil Sack von Sound esinevad maailmakuulsad artistid ja Eesti tippmuusikud

Unikaalseks teeb selleaastase programmi suurejoonelised välisesinejad, keda oodatakse sel korral Hollandist ja Argentiinast. 19. augustil astub üles maailmakuulus bänd Kraak & Smaak 6-liikmelise laiendatud live koosseisuga. Kraak & Smaak on esinenud maailma suurimatel festivalidel nagu UK-s toimuv Glastonbury ja USA-s aset leidev Coachellal. Ansambel on varasemalt astunud üles Disco Tallinn üritustel ja ootab taaskord Eesti publiku ees üles astumist. 21. augustil tuuakse publikuni Argentiina jazzilegend Karen Souza bändiga, kelle uusversioonid on vallutanud miljonite südamed ning kes annab Baltikumis erilise ja ainukordse täispika kontserdi sümfooniaorkestriga. “Praegustes tingimustes tundub välisesinejate toomine väga erilise ja eksklusiivsed usun, et rahvas on sama põnevil nagu meie ise,” lisab festivali peakorraldaja Tõnno Piigli.

Kui eelmisel aastal toodi rahvani suurejooneline Kristjan Järvi ja NOËP’i erikontsert ÜENSO orkestriga, siis sellel aastal üllatatakse publikut sarnase projektiga, kuid ühe Eesti armastatuima ansambliga – Ewert and The Two Dragons. Esitusele tulevad nende tuntumaid lood sümfooniaorkestri saatel seni kuulmatus vormis. 2021. aastal tähistab bänd kümne aasta möödumist albumist “Good Man Down” ning välja anti esimese live-plaadi, mis sai salvestatud Saku Suurhalli suurkontserdil.

Lisaks toimuvad tasuta kontserdid nii suurtele kui väikestele. Täpne kava selgub Festivali lähenedes. Kirja on end pannud Saku noortebänd MINI BEAT, orkester SAKU MANDOLIINID, segakoor TULJAK, rahvatantsijad, lastekontserdile PIIP, TUUT, laululapsed ning Tõnis Tüüri Bänd.

Festivali Sack von Sound korraldab Saku Valla Kultuurikeskus. "Meil on äärmiselt suur rõõm, et Sakus leiab aset selline tasemel muusikasündmus nagu seda on Sack von Sound, tundub, et selle korraldamine on igati õigustatud ning kahtlemata on aidanud see Sakul enam pildis olla kui varem,” kommenteerib Saku Valla Kultuurikeskus.

Piletid on tänasest müügil Piletitaskus. Kõikidele kontsertidele on müügil piiratud arv pileteid ja korraldamisel lähtutakse Eesti Vabariigi koroona aja piirangutega seotud reeglitest.