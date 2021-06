Stig Rästa tütar isale: kas need inimesed tahavad, et sa laulaks?

"Seletasin oma nelja-aastasele lapsele, et käisin tööl ja ta uuris, mis tööd sa teed ka? Pole noh ammu esinenud kuskil ja viimati ta oli kolmene, kui ma veel esinesin ja ega siis teda eriti ei huvitanud, mis ma teen tööks. Proovisin lahti harutada, et ma lähen lavale ja laulan mikrofoni mõned laulud ja saalis istuvad toolidel inimesed ja kuulavad seda. Selle peale Lumi küsis, et aga, kas need inimesed tahavad, et sa laulaks, või sina tahad lihtsalt laulda ja nad peavad kuulama. Ma ütlesin, et vahel on nii, et nad tahavad kuulata, aga on olnud ka nii, et ma tahan laulda raha eest," rääkis muusik humoorika loo.

Stig Rästa abikaasa on Karina Rästa, kellega abielluti 2017. aastal.Neil on kaks tütart: 2017. aasta oktoobris sündinud Lumi ja 2018. aasta augustis sündinud Sadu.

Märtsis lõpus käis Rästa "Ringvaates", kes rääkis avameelselt depressioonist. Mehe sõnul oli ta lausa kolmel korral tumedast august välja ronima pidanud.

Stigi sõnul sai ta ansambli Trafficuga laval aru, et midagi on pahasti. "Mul laval käis klõps, nagu keegi oleks lülitist välja lülitanud ja emotsiooni polnud, polnud halb ega hea olla, aga kedagi nagu polnud kohal," meenutas Rästa.

"Mäletan, et esimene koht, kuhu läksin, seal öeldi, et mine liigu vabas õhus ja looduses, ära hakka otsima ravimeid. Mõtlesin, et mine liigu ise ja sain mingil moel jaole oma asjadele, aga sain hiljem aru, et see esimene soovitus oli väga tähtis."

Muusik täheldas, et depressioon võib ka pärast esimest korda salakavalalt tagasi hiilida. "Isegi vabal ajal olin mõtetes kogu aeg tööl," tunnistas ta. "Pea ketras mõtteid, tegi ülesandeid ja ei olnud seda, et kell viis olen kodus ja perega, vaid üritasin oma muusikategemistes kuskile jõuda. Loodad, arvad, et mingi suur õnnestumine on nurga taga, kogu aeg on mingi ootamine ja ärevus. Aga kui keha on kogu aeg ärevuses, siis keha lülitab end välja," rääkis ta.

Nüüd on Stig enesega rahujalale jõudnud ning tema sõnul üks asi, mis tal vaimset tervist hoida aitab, on sport. "Viimasel ajal on päris tore ja tekib tahtmine minna. Kõige raskem on diivani pealt üles ja uksest välja saada, aga kui isegi väikese tiir ära teha, siis pärast on tunne väga hea," rääkis Rästa.