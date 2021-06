Mihkel Raud paljastas, millise Eesti sportlase intervjueerimine tal seest õõnsaks tõmbas: need jutud temast ei vasta tõele

“Otiga oli selles mõttes tore, et meie saate toimetaja Kaidi Klein oli seotud Ott Tänaku dokumentaaliga ja tänu sellele oli ta nõus ka “Kolmeraudsesse” tulema,” kirjeldas Mihkel Sky portaali saates "30 minutit taevas Brigittega", kuidas õnnestus harva intervjuusid andvat sportlast stuudiosse meelitada.

Brigitte uuris Mihklilt, kas Otiga kohtumine oli Mihkli jaoks himutav. “Jah, ma arvan, et oli küll natukene, aga mitte selle pärast, et ta on nii kihvt rallisõitja,” selgitas Mihkel.