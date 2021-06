Õõvastav leid: Prints Harry ja Meghani mõisa juurest leiti inimjäänused

Luud leiti 24. mail Montecito teelt, kus naabruses on ka 14,7 miljoni dollarit maksev Harry ja Meghani elamukompleks. Pressiesindaja sõnul kuulusid luud nooremat sorti inimesele ning need tundusid ka üpris vanad. "Need võivad kuuluda põlisameeriklasele ning olla sajandeid vana," lisas ta, öeldes, et hetkel proovitakse kindlaks teha esialgne päritolu.