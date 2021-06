FOTO | Mis siin toimub? Illusioon Kardashianite pildil paneb kukalt kratsima

Fotol poseerib Khloe koos oma noorema poolõe Kylie Jenneriga. Kuigi võõrale silmale võib tunduda, et pildiga polegi midagi viga, siis andunud Kardashianite jälgijad märkasid, et kahe õe pikkusevahe on teistsugune kui tavaliselt.

Nimelt on Kylie 168 sentimeetri pikkune ning Khloe on temast 12 sentimeetrit pikem. Fotol tunduvad õed aga peaaegu sama pikad.

Kuid Kardashiani sõnul ei saa seekord süüdistada Photoshopi või muid pilditöötlus rakendusi. "Pildil, kus ma olen koos Kyliega, toetun ma seinale ja mu jalad ulatuvad ette ning seetõttu tundun ma lühem. Kas see on loogiline? Ma ei taha tema kõrval välja näha nagu hiiglane," selgitas Khloe ning lisas, et tema arvates on Kylie ideaalse pikkusega.