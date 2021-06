VÕRDLE | Kaunist neiust plastiknäoks! Endine bonditüdruk tunnistab, et ta on ilulõikustega oma välimuse täielikult ära rikkunud

78-aastane naine sai oma veast aru, kui käis Pariisis huultepumpamise protseduuril. Ta arvas, et tegemist on tagasihoidliku muutusega, kuid ootamatult pumbati tema huulejoonele Articoli. Antud protseduur oli populaarne 90ndatel, kuid nüüd peetakse seda ohtlikuks.

Pärast protseduuri tundis Ekland, et ta on oma näo täielikult rikkunud ning lubas endale, et hakkab vananema väärikalt. "Me kõik liigume ühes suunas ja me ei saa selle vastu midagi teha. Peame lihtsalt sellel teekonnal enda üle hoolt kandma," arvab ta nüüd.