FOTOD | Lauri Pedaja näitas esimest korda pisitütart: see kuu on läinud nii kiiresti

"See kuu on läinud nii kiiresti, kuid samas on olnud emotsioone terve aasta jagu. Oleme kokku kasvanud, teineteist tundma õppinud ja oi-oi-oi kui palju Aria mulle õpetanud on," tunnistab Pedaja värskes postituses.

Mida beebi värskele isale siis õpetanud on? "Peamiselt kannatlikkust ja seda, et mul ei ole mõtet plaane teha, Arial on niikuinii teised plaanid. Hirmsasti juba ootan, et ta kasvaks suureks ja saaksin temaga vestlusi pidama hakata, kuid samas ma ei taha üldse, et ta veel suureks kasvaks."