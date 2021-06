Peeter Rebase film "Firebird" esilinastub Ameerikas San Francisco ikoonilises Castro Theatre'is

Firebird on Harvardi lõpetanud ja Lõuna-California Ülikoolis end täiendanud Peeter Rebasele režissöörina esimene täispikk mängufilm. Stsenaariumi autorid on Peeter Rebane ja Tom Prior, produtsent Brigita Rozenbrika, operaator Mait Mäekivi, monteerija Tambet Tasuja, helirežissöör Matis Rei. Filmi tootjaks on Peeter Rebase ja Adam Brummondi poolt asutatud The Factory ja Londoni produktsioonifirma No Reservations Entertainment. Mängufilmi tootmist Eestis toetas Eesti Filmi Instituut rahvusvahelistele projektidele mõeldud cash rebate toetusmeetme kaudu.