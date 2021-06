Cher on oma karjääri alguse kohta rääkinud: "Kui olin neljane või viiene, vaatasime me multifilme "Dumbo" ja "Tuhkatriinu". Ütlesin emale, et tahan ka selliseks saada. Ema vastas: "Laps, Dumboks ei saa sa kunagi, aga Tuhkatriinuks võib-olla küll.""

Ehk on see mõningane liialdus, aga Cheri karjäär on isegi meelelahutusmaailmas paras liialdus. Euroopas ja eriti ehk Eestis on raske ette kujutada, kui populaarne on Cher olnud Põhja-Ameerikas.