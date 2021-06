Eesti staarid karusloomafarmide keelustamisest: tundus absurdne, et väike loom elab selleks, et saada minu kapuutsiks

Lauljanna Hanna-Liina Võsa oli üks nendest, kes aktiivselt osales farmide keelustamise kampaanias. Ühes selles ütles ta: "Olen seisnud dilemma ees osta või mitte osta moodne naaritsakapuutsiga talveparka. Ma ei ostnud. Tundus absurdne, et üks väike loom elas, kannatas ja surmati selleks, et saada minu tulevaseks kapuutsiks. Eriti aastal 2021."

Taukar tänas kõiki neid, kes on aastaid keelustamise eest võidelnud.

Aastaid keelustamist nõudnud ning selle vastu võidelnud laulja ja sisulooja Hanna Martinson on rõõmus, et otsus viimaks vastu võeti.

Keelu sisseseadmine ei ohusta selliste loomade kasvatajaid, kes kasvatavad näiteks lambaid või küülikud. Kavandatav keeld hõlmab vaid sellist karusloomakasvatust, kus karusnaha tootmine on ainuke või peamine eesmärk.

Karusloomafarmide keelustamist on arutatud Eestis alates 2009. aastast, mil see teema esimest korda riigikogus tõstatati. riigikogu täiskogu on karusloomafarmide keelustamise üle hääletanud aastatel 2017 ja 2019. 10. mail 2017 lükati eelnõu esimesel lugemisel tagasi 49 poolt- ja 24 vastuhäälega. Teisel korral 2019. aasta alguses langes eelnõu välja 28 poolt- ja 25 vastuhäälega.