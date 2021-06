KLÕPS | Vanilla Ninja liikmed tegid suviselt sooja ühispildi

Juba pikalt comebackist rääkinud Vanilla Ninja avaldas enda Instagrami lehel esimese info verivärske singli ilmumise kohta. Lugu nimega "Gotta Get It Right" peaks ilmuma juba 18. juunil ning bändiliikmed on väga elevil.

"Me oleme nii õnnelikud seda kirjutades - meie esimene comeback-singel "Gotta Get It Right" ilmub 18. juunil. Oleks alahinnatud öelda, et oleme lihtsalt põnevil, sest tee meie uue albumi lõpetamiseni on olnud künklik. Alates koroonaolukorrast, mis on salvestamisprotsessi teinud üsna väljakutsuvaks," on kirjas Vanilla Ninja ametlikul Instagrami lehel. Nad lisavad, et pidid väga palju töötama distantsilt nii Eesti kui Saksamaa vahet.