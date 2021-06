Lahkuminek oli bluff! Grete Paia välgutas hiiglasliku kihlasõrmust ning pani paika pulmakuupäeva

Eile, 2. juunil rääkis Grete Paia Sky Plusile, et suhted tema elukaaslasega on segased, kuid nüüd võib Paia sõrmes näha hiiglaslikku kihlasõrmust. Muu hulgas tõdeb Paia Sky.ee-le , et tal on tegelikult kõik hästi.