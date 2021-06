VIDEO JA FOTOD | Pole paha! Ärimees Oleg Gross käis oma kolmemiljonilise helikopteriga Lõuna-Eestis lõunatamas

Lugeja saadetud video kohaselt võib näha, kuidas Gross saabub oma helikopteriga lossispaa esisele platsile, kus on maandunud ka Eesti ettevõtjate omanduses olevaid teisi helikoptereid. 2016. aastal soetas Gross helikopteri Eurocopter EC130, makstes selle eest kolm miljonit eurot. Eesti Ekspressi loos tõdes tookord ettevõtja, et tema jaoks on tähtis ööpäevaringne valmisolek lennata. Seetõttu kinnitab Gross, et kopteriost on end igati õigustanud. Lennatud on Viljandisse, Võrusse, Tallinna, Loole, Pärnu-Jaagupisse ja mujale. Näiteks Rakverest Narva lendab kopter taganttuulega 20 minutit. Autoga kulub samale teekonnale vähemalt poolteist tundi.

Grossi kopterihuvi näitab ka see, et tal on ka veel üks helikopter Robinson, mis on küll teisest kordades väiksem. Väidetavalt on kopteripiloodiks õppinud ka poeg Georg Gross.

Hiljuti märtsi lõpus kirjutas aga Õhtuleht, et Tartu maakohus mõistis lennuohutusvastases ründes süüdi ja tingimisi vanglakaristuse mehele, kes sihtis laseriga ärimees Oleg Grossile kuuluvat helikopterit.

Vahejuhtum leidis aset mullu 5. septembri õhtul, kui kopter oli tagasiteel Rally Estonia kiiruskatselt Tartu lähedale Lohkvasse. Ärimees Oleg Gross, kes toona lendas ise firma suurema kopteriga, märkis Postimehele: „Meile laserit ei lastud, küll aga lasti seda meie järel lendava kopteri suunas.“

Helikopteri lubade tegemine peaks hinnanguliselt maksma minema 45 000 eurot.