VIIMASTEL AASTATEL on Evelin Ilves toimetanud ettevõtjana, peamiselt toitlustusäris, pidanud näiteks Tallinna vanalinnas ja Hiiumaal kodurestorani.

Taasiseseisva Eesti värvikaim esileedi on kahtlemata olnud Evelin Ilves , kes tõi enamiku oma mõtteid, ideid, algatusi ja üleskutseid inimesteni just Kroonika vahendusel – ka oma esimese intervjuu presidendi abikaasana andis Evelin Ilves just Kroonikale.