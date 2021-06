Kohtla-Järvelt Viimsisse: tüliga õpetajakohalt lahkunud Hannes Võrno leidis uue töö

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt on revisjonikomisjoni peamisteks ülesanneteks kontrollida ja hinnata vallavalitsuse, hallatavate asutuste või kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust ning valla vara kasutamise sihipärasust. Samuti kontrollib ja hindab revisjonikomisjon valla eelarve täitmist.

Delfi kirjutas 2. aprillil, kuidas Hannes Võrno tüliga Kohtla-Järve gümnaasiumist tüliga lahkus. Võrno kirjeldas ühismeedias, kuidas Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur kutsus ta kolmapäeval oma kabinetti ja heitis Võrnole ette liialt vähe töösse panustamist, pikki monolooge tundides ning seda, et kooli kuvand ei ole paremaks muutunud selle nelja kuuga, mil Võrno seal töötanud on. "Sel juhul tõusen ma siit lauast ning lahkun sellest koolist otsekohe, teatasin ma Hendrikule ilmselt liigagi ootamatult," kirjeldas Võrno kahe mehe vestlust.

Kohtla-Järve gümnaasiumi direktori Hendrik Agur aga Võrno kriitikaga päri pole. "Hannes Võrno õpetajatöö akadeemiliste tundide koormuseks oli käesoleva õppeaasta teisel poolaastal viis tundi nädalas (normkoormus on täiskohaga õpetajal 21 tundi nädalas). Ringijuhina pidi Hannes Võrno haldama ja juhtima kooli PR-valdkonda, kaasates selleks nii tema enda ajakirjandus- ja meedia õppemooduli õpilasi kui ka ülejäänud motiveeritud õpilasi üle kooli. Kokku oli lepitud, et Hannes Võrno eestvedamisel luuakse kooli meedialehekülg, kus ilmuvad perioodiliselt koolileht, podcastid ning uuriv-ajakirjanduslik kooli telesaade "The Saade" ja "The Saade +". Ühtlasi pidi tema ülesandeks jääma ka kooli meediakajastuste kogumine ja monitoorimine."